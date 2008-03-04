Киянин добровільно приніс в СБУ викрадену картину

2 березня до громадської приймальної СБУ звернувся житель Києва, який добровільно передав одну картину з семи викрадених в Уманському краєзнавчому музеї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила керівник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Вона нагадала, що дві картини з викрадених уже розшукано і вилучено, а ця є картиною М.Глущенка «Осеннее очарование».

За словами М.ОСТАПЕНКО, чоловік, який приніс картину, пояснив, що про викрадення йому стало відомо з інформації СБУ, поширеної у ЗМІ. Після цього киянин прийняв рішення про добровільну видачу мистецького твору слідчим СБУ.

Водночас, сьогодні, 4 березня слідчим у справі було призначено мистецькознавчу експертизу вказаної картини щодо її автентичності, художньої цінності та вартості.

Після проведення експертизи, у разі встановлення автентичності картини, її буде передано на відповідальне зберігання власнику до винесення остаточного судового рішення у вказаній кримінальній справі.

Як повідомляв УНІАН, СБУ встановила, що у період з листопада 2006 року по серпень 2007 року директор Уманського краєзнавчого музею за попередньою змовою із групою осіб привласнив та реалізував картини, які знаходились у музеї.

Всього було викрадено 7 картин, у тому числі твори Т.Яблонської, М.Глущенка і М.Донцова. За висновками фахівців, орієнтовна вартість творів - понад 1 млн. грн.

Злочин було вчинено шляхом підміни оригіналів картин на їхні копії. На даний момент встановлено усіх учасників оборудки.

27 лютого М.ОСТАПЕНКО повідомила, що СБУ встановила місцезнаходження двох картин - «Осіння пора» С.Шишка іа «Легенда київського футболу» І.Григор’єва.