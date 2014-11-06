У селі на Луганщині від вибуху міни загинула жінка

У селі Трьохізбенка Луганської області від вибуху міни загинула жінка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

Зокрема, за даними губернатора, після чергового обстрілу села бойовиками з боку Красного Лиману 27-річний місцевий мешканець виявив на своєму городі мінометну міну, що не вибухнула, і вирішив самотужки віднести її подалі від хати.

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«Міна вибухнула, в результаті чого на місці загинула 28-річна дружина господаря. Сам він із важкими травмами госпіталізований», - поінформував Москаль.

Також він підкреслив, що бойовики з мінометів зруйнували ферму в місті Золоте.

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Крім того, за його словами, у сусідньому селі Нижнє бойовики намагалися з артилерії знищити понтонно-мостову переправу через Сіверський Донець. «Снаряди вибухали в безпосередній близькості біля хат, на щастя, руйнувань та потерпілих немає», - зазначив він.

Також вкотре було здійснено мінометний обстріл с. Кримського Новоайдарського району. Постраждалих та значних руйнувань немає, додав губернатор.