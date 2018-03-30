У Харкові на Великдень міський громадський транспорт працюватиме цілодобово
10:38, 30 березня 2018Суспільство
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Крім того, в пасхальну ніч освітлення працюватиме цілодобово на всіх провулках і вулицях міста.
Транспорт працюватиме без обмежень протягом всієї пасхальної ночі / фото УНІАН
У Харкові на Великдень метрополітен, трамваї, тролейбуси і автобуси працюватимуть в цілодобовому режимі.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова.
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Зокрема зазначається, що транспорт працюватиме без обмежень протягом всієї пасхальної ночі – з 7 на 8 квітня.
«Будь-який городянин або гість Харкова, який захоче відвідати будь-яку церкву чи храм, зможе спокійно доїхати туди на громадському транспорті. Крім того, в пасхальну ніч освітлення в Харкові працюватиме цілодобово на всіх провулках і вулицях міста», - зазначив Терехов.
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