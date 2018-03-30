У Харкові на Великдень міський громадський транспорт працюватиме цілодобово

Крім того, в пасхальну ніч освітлення працюватиме цілодобово на всіх провулках і вулицях міста.

У Харкові на Великдень метрополітен, трамваї, тролейбуси і автобуси працюватимуть в цілодобовому режимі. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова. Читайте також"Укрзалізниця" 30 березня запустить поїзд з Кишинева до Одеси Зокрема зазначається, що транспорт працюватиме без обмежень протягом всієї пасхальної ночі – з 7 на 8 квітня. «Будь-який городянин або гість Харкова, який захоче відвідати будь-яку церкву чи храм, зможе спокійно доїхати туди на громадському транспорті. Крім того, в пасхальну ніч освітлення в Харкові працюватиме цілодобово на всіх провулках і вулицях міста», - зазначив Терехов.

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