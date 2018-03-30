Крисін за ґратами. Його покровителям - приготуватися

За судовими перипетіями навколо судових засідань з Надією Савченко у головній ролі, 29 березня непоміченим широким загалом пройшло обрання запобіжного заходу «главтітушці» Юрію Крисіну. Пізно ввечері у четвер, після 6 годинного засідання, суддя Дарницького райсуду Києва Любов Леонтюк винесла ухвалу про тримання Крисіна під вартою до 29 травня.

Звісно, це ще не вирок, але вже певна перемога над високими покровителями Крисіна у коридорах влади. Адже раніше Печерський і Шевченківський суди Києва впритул не помічали аргументів захисників потерпілих та прокурорів про те, що Крисін на волі становить небезпеку не лише для власне потерпілих, але й для пересічних громадян, оскільки, вже маючи судимість, продовжує скоювати злочини.

Звісно, це ще не вирок, але вже певна перемога над високими покровителями Крисіна у коридорах влади

Домогтися обрання найбільш суворого запобіжного заходу для «главтітушки» учасникам засідання було непросто, попри очевидність і логічність такого рішення. Троє адвокатів Крисіна вишукували «процесуальні блохи» в надії переконати суд, що прокурор та слідчий не дотримались процедури, а також тижнями затягували процес неявкою в суд то когось зі своєї «колегії», то самого обвинувачуваного.

Але на цей раз не спрацювало.

Не в останню чергу - завдяки роботі захисника потерпілих Євгенії Закревської і прокурора Департаменту спецрозслідувань Олексія Донського. Вчора вони методично, пункт за пунктом, розбили аргументи захисників Крисіна і він поїхав дослідчого ізолятора. Одним з важливих аргументів на користь тримання Крисіна в СІЗО стало і те, що його справу згадано у доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини, власне «Про дотримання прав людини в Україні». В ній, поміж іншим, згадується занадто м’який вирок Крисіну по справі журналіста Веремія, який є нічим іншим, як порушенням права потерпілих на справедливий суд. Людською мовою це означає, що навіть в ООН обурилися тим, що Крисін, який добивав пораненого іншими бандитами з вогнепальної зброї Веремія, відбувся умовним терміном за хуліганство, і що це і є порушенням права на захист матері Веремія та його вдови.

Вчора його адвокати намагалися ще і відвести прокурора Донського. Серед аргументів прозвучав такий: мовляв, Донський заявляє, що у Крисіна є покровителі серед правоохоронців

Проте важливішим є навіть не взяття під варту Крисіна, а дещо інше.

Вчора його адвокати намагалися ще і відвести прокурора Донського. Серед аргументів прозвучав такий: мовляв, Донський заявляє, що у Крисіна є покровителі серед правоохоронців. У відповідь прокурор заявив судді, що не відмовляється від своїх слів, і дійсно слідство має підстави вважати, що Крисін має таких покровителів. Проте їхні прізвища будуть озвучені лише тоді, коли їм вручать підозру. Як непрямий доказ покровительства правоохоронців прокурор зауважив, що під час обшуку у Крисіна виявили оперативні документи, яких у нього не повинно бути за визначенням…

А це означає, що слідом за «главтітушкою» переїхати в слідчий ізолятор мають і його покровителі в поліції, які, як і в часи Януковича, тісно співпрацюють з бандитами, використовуючи їх для виконання завдань, об які самі не хочуть бруднитися.

Дмитро Хилюк