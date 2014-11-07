Прикордонники затримали вантажівку, яка вивозила вугілля з окупованих територій
13:57, 07 листопада 2014Суспільство
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Прикордонники поблизу населеного пункту Селідове затримали вантажівку з 18 тонами вугілля, яка виїжджала з окупованих бойовикам територій.
Прикордонники спіймали вантажівку з вугіллям / dpsu.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Минулої доби біля населеного пункту Селідове прикордонники затримали вантажівку з 18 тонами вугілля, яка виїжджала з підконтрольних бойовикам територій. Товаросупровідні документи були затверджені недійсною печаткою незаконного «Міністерства доходів і зборів ДНР», - зазначив він.
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«Вантаж та транспортний засіб передано співробітникам МВС», - додав Лисенко.
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