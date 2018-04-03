У Франції розпочався один з найбільших страйків в історії: очікується масове скасування рейсів (фото)

Будуть протестувати енергетики, прибиральники сміття, національний авіаперевізник Air France та працівники державної залізничної компанії.

У Франції розпочався один з найбільших і найбільш тривалих протестів в історії країни.

Про це повідомляє ТСН. Першими участь у ньому взяли працівники державної залізничної компанії. У страйку візьмуть участь половина її персоналу, тому у Франції очікують масової скасування рейсів.

Від роботи французькі залізничники будуть відмовлятися двічі на тиждень до червня за реформи президента Еммануеля Макрона, який хоче скоротити пільги працівникам залізничної компанії.

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Економічні реформи президента Франції стануть причиною страйку і в інших галузях - сьогодні також будуть протестувати енергетики, прибиральники сміття і національний авіаперевізник Air France.

У березні масштабні протести сколихнули Францію через економічні реформи президента Еммануеля Макрона. Профспілки провели майже 180 демонстрацій в країні через плани уряду звільнити 120 тисяч працівників за п'ять років.