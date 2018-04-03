Цинічна схема: журналісти з’ясували, як псевдоволонтери наживаються на сім’ях бійців АТО (відео)

Батькам радять ретельно перевіряти благодійні організації перед тим, як довіряти їм своїх дітей для відправки на навчання за кордон.

Журналісти викрили цинічну схему, як благодійники обманюють сім'ї бійців АТО заради великих грошей.

Про це йдеться в сюжеті програми «Гроші» на телеканалі 1+1.

Журналісти наводять приклад 15-річного Іллі Корнієнка – сина бійця АТО. Хлопець мріяв отримати престижну освіту за кордоном і знайшлись люди, які пообіцяли втілити його бажання у життя.

Його батько у 2014 році отримав на Донбасі контузію і втратив слух. За це волонтери пообіцяли Іллі влаштувати його на навчання у польському коледжі. Ціна була символічна – всього 800 гривень. Ілля із сотнею таких само як він спакував валізи і вирушив у «шлях до мрії».

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На автобусі діти проїхали декілька годин, після чого він зупинився – водій почав вимагати гроші за рейс. 100 дітей опинилися у пастці на заправці посеред поля у неоплаченому автобусі.

Батьки забили на сполох і викликали до автобуса поліцію і журналістів. Після цього у «волонтерки» Римми Ковалевської, що організовувала поїздку, раптом знайшлися гроші на рейс, які, як з’ясувалося згодом, вона позичила.

Дітям довелося повертатися додому. Коли батьки почали розбиратися в ситуації, виявилося, що благодійний фонд не такий вже і благодійний – польська сторона, яка начебто повинна була прийняти нових студентів, не знала про існування цього фонду і дітей там ніхто не чекав.

Сама волонтерка заявила, що обдурила не вона, а її – польська сторона, яка не зустріла автобус. Куди поділися 80 000 гривень, які зібрали на поїздку, Римма не зізнається, але під тиском журналістів і батьків пообіцяла все повернути.