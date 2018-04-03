Цинічна схема: журналісти з’ясували, як псевдоволонтери наживаються на сім’ях бійців АТО (відео)
Журналісти викрили цинічну схему, як благодійники обманюють сім'ї бійців АТО заради великих грошей.
Про це йдеться в сюжеті програми «Гроші» на телеканалі 1+1.
Журналісти наводять приклад 15-річного Іллі Корнієнка – сина бійця АТО. Хлопець мріяв отримати престижну освіту за кордоном і знайшлись люди, які пообіцяли втілити його бажання у життя.
Його батько у 2014 році отримав на Донбасі контузію і втратив слух. За це волонтери пообіцяли Іллі влаштувати його на навчання у польському коледжі. Ціна була символічна – всього 800 гривень. Ілля із сотнею таких само як він спакував валізи і вирушив у «шлях до мрії».
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На автобусі діти проїхали декілька годин, після чого він зупинився – водій почав вимагати гроші за рейс. 100 дітей опинилися у пастці на заправці посеред поля у неоплаченому автобусі.
Батьки забили на сполох і викликали до автобуса поліцію і журналістів. Після цього у «волонтерки» Римми Ковалевської, що організовувала поїздку, раптом знайшлися гроші на рейс, які, як з’ясувалося згодом, вона позичила.
Дітям довелося повертатися додому. Коли батьки почали розбиратися в ситуації, виявилося, що благодійний фонд не такий вже і благодійний – польська сторона, яка начебто повинна була прийняти нових студентів, не знала про існування цього фонду і дітей там ніхто не чекав.
Сама волонтерка заявила, що обдурила не вона, а її – польська сторона, яка не зустріла автобус. Куди поділися 80 000 гривень, які зібрали на поїздку, Римма не зізнається, але під тиском журналістів і батьків пообіцяла все повернути.