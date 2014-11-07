Місія ОБСЄ відкрила у Луганську постійно діючий офіс

Про це повідомляється на сайті Луганської міської ради. "На території Луганська працює спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)",- йдеться в повідомленні.

Читайте такожОБСЄ: щодня в Ізюм по пенсії приїжджають 600-700 мешканців окупованих районів

Як відзначили представники ОБСЄ, раніше через бойові дій неможливо було відкрити в обласному центрі постійно діючий офіс, тепер місія буде працювати в місті на постійній основі.

Сьогодні представники місії зустрілися з директором департаменту освіти та молоді Луганської міської ради Валентиною Кияшко.