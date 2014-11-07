Місія ОБСЄ відкрила у Луганську постійно діючий офіс
19:15, 07 листопада 2014Суспільство
1 0
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відкрила у Луганську постійно діючий офіс.
ОБСЄ відкрила офіс в Луганську / фото: Facebook ОБСЄ
Про це повідомляється на сайті Луганської міської ради. "На території Луганська працює спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)",- йдеться в повідомленні.
Читайте такожОБСЄ: щодня в Ізюм по пенсії приїжджають 600-700 мешканців окупованих районів
Як відзначили представники ОБСЄ, раніше через бойові дій неможливо було відкрити в обласному центрі постійно діючий офіс, тепер місія буде працювати в місті на постійній основі.
Сьогодні представники місії зустрілися з директором департаменту освіти та молоді Луганської міської ради Валентиною Кияшко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter