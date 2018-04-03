"Я залишилася без нічого!": звільнена з полону "ДНР" через суд вимагатиме обіцяних Україною виплат (відео)

Жінка запевняє, що вчасно виїхати з окупованої території їй заборонив роботодавець.

Після майже півтора року у заручниках бойовиків у вільній Україні вона не отримала ні обіцяних виплат від держави, ані своєї зарплатні.

Електромонтерку з Донецька Валентину Бучок звільнили під час обміну ще напередодні Нового року. Загарбники її звинуватили у шпигунстві і засудили на 17 років. Україна подарувала їй волю, але інші обіцянки не виконані. Тож жінка готується домогтися компенсації за перенесені страждання, йдеться в сюжеті ТСН.

Крихітний будинок у селі на Донеччині, що лишився від родичів, із дахом, що протікає, та небагатьма меблями – ось тут після звільнення розпочинає нове життя Валентина Бучок.

"Я залишилася без нічого! Якщо в Донецьку у мене були великі квартири. Я можу тільки припускати, хто там зараз перебуває. Винесли все! Майно, техніку", - каже жінка.

Вона більше десяти років працювала електромонтеркою в Донецьку. Каже, що після окупації міста звернулася до роботодавця і отримала наказ працювати надалі. Вона мала перевіряти показники лічильників. Під час чергового огляду торік у лютому її просто на вулиці затримали бойовики і звинуватили у шпигунстві.

Двадцять годин катувань із пакетом на голові. Валентина Бучок і досі не розуміє, де взялися сили усе це витримати. Переконує, що жодного разу не просила змилуватися, а на так званому суді кричала "Слава Україні!".

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17 років позбавлення волі – такий вирок врешті оголосив так званий трибунал "ДНР". І визнав електромонтерку Валентину наднебезпечною особою.

"Підсудна підтримує ідеологію переваги української нації, помилково розуміє причини і цілі створення "ДНР", - запевняли на "суді" бойовики.

Її звільнили торік у грудні за обміном. Проте досі Валентина Бучок не отримала обіцяної урядом допомоги за перенесені страждання. У Мінсоцполітики відповіли: треба зачекати.

Разом із правозахисниками вона готує скарги до Європейського суду з прав людини та домагатися компенсації від роботодавця.

"Вона перебувала там не з власної волі. Вона була при виконанні. Ми йдемо, як по цілині. Як травма на виробництві", - каже юрист правозахисної групи "Січ" Володимир Плетенко.

Роботодавець у відповіді журналістам заявив, що пані Валентина працювала добровільно, про перебування її у полоні не знали, але місце за нею зберегли.

"Енергокомпанія запропонує їй перелік наявних вакансій на території, підконтрольній Україні, в межах її фаху та з урахуванням її побажань", - йдеться в листі.

Юристи кажуть, що у Європейському суді з прав людини пані Валентина може розраховувати на кілька тисяч євро компенсації. Вона ж сподівається, що за пережиті страждання матиме гроші хоча б на ремонт сільської хати, де вони з чоловіком-АТОшником тепер заново розпочинають життя.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня минулого року Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані в зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.