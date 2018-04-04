В Одесі на хабарі затримали легендарного заступника директора КП "Узбережжя" (фото)

Заступник начальника комунального підприємства систематично вимагав від підприємців гроші за надання дозволу на вуличну торгівлю.

В Одесі при отриманні від підприємця хабара в розмірі $4 тис. затримано заступника начальника комунального підприємства (КП) «Узбережжя».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 3 квітня співробітники обласної прокуратури спільно з працівниками регіонального управління СБУ викрили одного з керівників комунального підприємства «Узбережжя» Одеської міської ради.

«Один з керівників «Узбережжя» вимагав і отримав від підприємця $4 тис. за надання дозвільної документації на здійснення вуличної торгівлі», - повідомили в прес-службі.

На цей час тривають першочергові слідчі дії. Прокуратура Одеської області розслідує кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням").

В Управлінні СБУ в області уточнили, що викрито заступника начальника комунального підприємства.

«Правоохоронці задокументували, що чиновник систематично вимагає гроші від підприємців за погодження дозвільних документів на здійснення торгівлі в місцях відпочинку на узбережжі Одеси. «Розцінки» становили від півтори тисячі доларів за кожне торгове місце», - повідомили в управлінні.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час отримання чергового хабара в $4 тис. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину й обрання запобіжного заходу.

За даними «Думської», в руки СБУ попався не хто-небудь, а сам Олександр Парайло, колишній директор КП «Ланжерон», який зараз обіймає посаду заступника директора КП «Узбережжя». Парайло працює в цій сфері з 1999 року, його призначив керувати Ланжероном ще Руслан Боделан. З тих пір комунальник став власником кількох закладів на цьому пляжі, записаних, правда, на дружину. Всі були побудовані з порушенням закону в роки, коли Олександр Парайло очолював КП. Найбільший з них - готель-ресторан «Міраж», розташований прямо над пляжем.