Міліцію Донецької області очолив міліціонер з Севастополя
Сьогодні в Маріуполі представили нового голову міліції Донецької області. Ним став колишній начальник кримінальної міліції Севастополя В'ячеслав Аброськін.
Особовому складу обласної міліції його представив начальник департаменту кримінальної міліції МВС України Василь Паскаль. Він зазначив, що після того, як Крим був окупований, Аброськін залишився вірним присязі і не зрадив Україну. Спочатку він працював у департаменті карного розшуку, а потім боровся з терористами в Донецькій області. З 9 травня до початку червня Аброськін перебував у Маріуполі.
Про це пише 0629.com.ua.
У залі також були присутні бійці батальйону "Азов" і міський голова Юрій Хотлубей.
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