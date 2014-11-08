Міліцію Донецької області очолив міліціонер з Севастополя

Особовому складу обласної міліції його представив начальник департаменту кримінальної міліції МВС України Василь Паскаль. Він зазначив, що після того, як Крим був окупований, Аброськін залишився вірним присязі і не зрадив Україну. Спочатку він працював у департаменті карного розшуку, а потім боровся з терористами в Донецькій області. З 9 травня до початку червня Аброськін перебував у Маріуполі.

Про це пише 0629.com.ua.

У залі також були присутні бійці батальйону "Азов" і міський голова Юрій Хотлубей.

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