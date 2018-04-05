Кваліфікація старої підозри Бубенчику є недостатньо обгрунтованою – прокурор

11:32, 05 квітня 2018
Суспільство
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Прокурор вважає необгрунтованою підозру Бубенчику / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу.

«Вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшла до висновку, що кваліфікація, яка була зазначена у попередній підозрі, на думку Генеральної прокуратури, не є достатньо обгрунтованою», - заявила вона.

При цьому Стрижевська відмовилась уточнювати, яка кваліфікація буде у новій підозрі, яку планують вручити Бубенчику сьогодні.

Читайте такожАдвокат процитував підозру Бубенчику: стріляв по «мирних беркутівцях», аби зірвати перемир`яНа питання, який запобіжний захід проситиме прокуратура після вручення нової підозри, Стрижевська зазначила: «Наразі це питання не стоїть».

На питання, чи будуть застосовані санкції до прокурорів за необгрунтованість кваліфікації у старій підозрі, заступник генпрокурора відповіла: «Не помиляється той, хто не працює, а Департамент спецрозслідувань працює, як мурашки. І те, що є якийсь прогрес у справах Майдану, будь-який прогрес, то це тільки завдяки Департаменту спеціальних розслідувань, і в тому числі Горбатюку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прокуратура відкликала клопотання про арешт Івана Бубенчика. На 17.00 активіста запросили до Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ для вручення нової підозри.

4 квітня Гепрокурор Юрій Луценко заявив, що прийняв рішення змінити групу прокурорів, які займаються справою активіста Майдана Івана Бубенчика. На його думку, прокурори неправильно кваліфікували дії активіста.

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Теги: #підозра#прокурор#Іван Бубенчик