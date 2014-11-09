На Луганщині поблизу російського кордону підірвалися двоє українських прикордонників

У Луганській області вчора, 8 листопада, поблизу кордону з Російською Федерацією підірвалися двоє українських прикордонників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної державної адміністрації з посиланням на голову ОДА Геннадія Москаля.

Як йдеться в повідомленні, «близько опівдня в районі пункту пропуску Красна Талівка (Станично-Луганський район) поблизу кордону з Російською Федерацією на встановленій розвідувально-диверсійною групою бойовиків розтяжці підірвалися двоє прикордонників. Обидва з осколковими пораненнями госпіталізовані до районної лікарні Біловодська».

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Крім того, терористи "Луганської народної республіки" неодноразово обстрілювали населені пункти на контрольованій Україною території Луганської області з мінометів, артилерії і систем "Град". Снаряди й міни вибухали в Станиці Луганській, Кримському, Трьохізбенці, Золотому, Кряківці й Старому Айдарі.

Через активні бойові дії без електрики, води, газу й тепла залишаються смт Станиця Луганська і смт Чорнухине Попаснянського району, без газу - Трьохізбенка, Кряківка і Сокільники Новоайдарського району, без світла - Новоолександрівка й Калинове-Борщувате Попаснянського району, без води - с. Кримське Новоайдарського району.

«Відновити пошкоджені лінії електро- і газопостачання поки неможливо через бойові дії», - зазначив голова Луганської ОДА.