В Україні в цьому році в ДТП загинули понад 3,6 тисяч осіб

В Україні за 10 місяців цього року сталося майже 22 тис. дорожньо-транспортних пригод, в яких 3 тис. 607 людей загинули, 27 тис. 343 отримали тілесні ушкодження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

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За даними правоохоронців, на сьогодні в середньому за добу на автодорогах України в ДТП гинуть 12 ociб та травмуються близько 90 учасників дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, з 10 по 17 листопада пройде Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. У цей час в Україні відбудуться наукові та практичні конференції, круглі столи, присвячені безпеці на дорогах, різноманітні флешмоби та акції. Також Державтоінспекція ініціює проведення профілактичних заходів «Пішохід», «П’яний за кермом злочинець», «Безпечна швидкість» та благодійну акцію «Здай кров – врятуй життя».