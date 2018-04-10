Експерти оголосили результати тестування сметани і масла

Фахівці Центру експертиз «ТЕСТ» дослідили 13 зразків сметани і 10 зразків масла, придбаних як у магазинах, так і на ринках. «Чистою репутацією» змогли похвалитися далеко не всі протестовані продукти.

Для дослідження експерти придбали в магазинах 10 зразків сметани промислового виробництва, ще 3 зразки купили «з рук» на ринках Києва, Львова і Одеси. Уся домашня сметана виявилася небезпечною – в ній знайшли кишкову паличку. Особливо дослідників вразив продукт, куплений на базарі у Києві. Замість обіцяних на словах 15% жиру, в ньому було 12,6% жиру, причому немолочного, з дуже високим вмістом транс-жирів – майже 18% (при нормі для маргаринів не більше 8%). У продукті виявилося надзвичайно мало молочнокислих бактерій, зате була наявною кишкова паличка. Єдиною перевагою такої «сметани» виявилася ціна – продукт коштував набагато дешевше за інші зразки.

«Найдешевші зразки сметани виявилися відвертим фальсифікатом, – відзначив Валентин Безрукий, керівник Центру експертиз «ТЕСТ». – Такі продукти не просто несправжні, вони несуть пряму шкоду організму. Тому наша порада споживачам: як би вам не хотілося заощадити, не купуйте занадто дешеві продукти. Вони і того не варті».

Окрім дослідження сметани, провели тестування і вершкового масла. Для цього відібрали 10 зразків продукції: 8 популярних торгових марок з магазинів, ще 2 зразки вагового масла були придбані на ринках Києва і Львова у «бабусь». У продукті перевірили вміст жиру і пошукали рослинні жири. До масла з магазину зауважень не було, на відміну від базарних зразків.

Магазинні зразки, як сметани, так і масла, порадували своєю одноголосною мікробіологічною безпекою і достатнім вмістом корисних мікроорганізмів. Крім того, вони містили тільки молочний жир без жодних домішок і в заявлених кількостях.

Серед відмінників тестування – сметана «Простоквашино». На сьогодні, цей виробник першим серед усіх відкрив перед експертами «ТЕСТу» двері своєї ферми і заводу і успішно пройшов їх перевірку. Тому сметана була удостоєна знаку «Чистоту збережено».

Знак «Чистоту збережено» свідчить про те, що продукт виготовлений з чистого молока. А таке молоко відповідає трьом основним критеріям: воно було отримане від здорових корів, в ньому немає ніяких домішок, воно зберігалося і транспортувалося при правильному температурному режимі.

Експерти рекомендують покупцям уважно ставитися до вибору таких популярних продуктів, як сметана і масло (результати перевірки усіх виробників тут), і нагадують: по-справжньому якісним і безпечним може вважатися продукт, виготовлений відповідальним виробником з чистого молока.