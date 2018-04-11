ЗМІ про долю українських заробітчан: "робочі спеціальності - в особливій категорії ризику"

Захистити права людей, які працювали за кордоном нелегально, фактично неможливо.

Юристи та експерти з трудового права вважають роботу за кордоном часто занадто ризикованою, а виклики, що стоять перед нелегальними українськими працівниками в Польщі та інших країнах, – надмірно високими, щоб це мало сенс.

Про це повідомляє "5 канал" в матеріалі, присвяченому нещодавній справі окружної прокуратури Варшави.

Йдеться про випадок, коли українським робітникам щомісяця довелося працювати по 350 годин в закладах громадського харчування у Польщі. У свою чергу юристи говорять, що захистити права людей, які працювали нелегально, фактично неможливо.

"За підсумками своєї роботи вони можуть залишитися без заробітної плати, без соціальних гарантій, стати жертвами злочинів, і при цьому ніяких правових наслідків для так званих їх роботодавців не наступить, оскільки у них будуть відсутні будь-які документи, що підтверджують правові відносини з роботодавцем", – пояснив у ефірі "5 каналу" адвокат Сергій Степанський.

До особливої категорії ризику, за інформацією журналістів, належать робочі спеціальності.

"Наприклад, водії або експедитори. На них взагалі можуть повісити ще й матеріальну відповідальність, або доведеться людині платити зарубіжні штрафи в Україні", – йдеться в матеріалі.