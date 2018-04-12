Втеча небезпечного злочинця з колонії на Житомирщині: з'явилися нові деталі історії (відео)

Як саме утік в'язень на Житомирщині, у колонії не розповідають.

На Житомирщині з колонії утік злочинець. Чоловікові 29 років, він відбував покарання за навмисне убивство.

Відсидів дві третини присудженого, а тепер - коли його упіймають - збільшить свій термін іще на п'ять років. Обставини втечі поки що невідомі. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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29-річний Олександр Козел відбував покарання за крадіжку і убивство знайомого - зарізав його ножем. Відсидів дев'ять з 13 присуджених років. Відтак сумлінного в'язня для заохочення перевели у центр реабілітації. Тут правила утримання менш суворі. Засуджений пробув тут півроку.

Як саме утік в'язень, у колонії не розповідають. За словами чергового, керівництво у від'їзді. У поліції теж поки подробиць не розголошують. За фактом втечі відкрили кримінальне провадження і розповсюдили дані розшукуваного.

Усіх, хто має якусь інформацію про втікача, просять дзвонити у поліцію. Чоловік середньої статури, має шрам над правим оком, татуювання "САНЯ" на пальцях лівої руки і смерть з косою на передпліччі. Правоохоронці наголошують - він може бути небезпечним.