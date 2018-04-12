У світі відзначають День космонавтики: ТОП-5 найважливіших космічних польотів (відео)
Ми зібрали ТОП-5 найважливіших польотів у космос.
Лайка
У 1957 році у космос запустили першопроходця – бродячу собаку на ім’я Лайка. З космосу вона не повернулася, оскільки кисень закінчився за 45 хвилин до посадки.
Юрій Гагарін
Першою ж людиною, яка відправилася у космос, став радянський космонавт Юрій Гагарін. Цей історичний політ відбувся 12 квітня 1961 року і тривав 108 хвилин. Керував запуском Сергій Корольов – видатний українець і основоположник практичної космонавтики.
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Ніл Армстронг
21 липня 1969 року Ніл Армстронг здійснив черговий прорив у космонавтиці – ступив на поверхню Місяця.
Олексій Леонов
18 березня 1965 року Олексій Леонов став першою людиною, що вийшла у безповітряний простір. Космонавт провів у відкритому космосі 12 хвилин.
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Леонід Каденюк
Ну і як ми могли обійти найважливішу космічну подію незалежної України – політ Леоніда Каденюка на орбіту Землі. Сталося це 19 листопада 1997 року, у складі місії NASA українець вивчав вплив невагомості на рослини.
Однак найгучніші космічні відкриття та польоти на інші планети, мабуть, ще попереду.