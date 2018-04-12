У світі відзначають День космонавтики: ТОП-5 найважливіших космічних польотів (відео)

12 квітня відзначається Всесвітній день авіації та космонавтики.

Ми зібрали ТОП-5 найважливіших польотів у космос.

Лайка

У 1957 році у космос запустили першопроходця – бродячу собаку на ім’я Лайка. З космосу вона не повернулася, оскільки кисень закінчився за 45 хвилин до посадки.

Юрій Гагарін

Першою ж людиною, яка відправилася у космос, став радянський космонавт Юрій Гагарін. Цей історичний політ відбувся 12 квітня 1961 року і тривав 108 хвилин. Керував запуском Сергій Корольов – видатний українець і основоположник практичної космонавтики.

Читайте такожНа батьківщині Сергія Корольова пройшли урочистості до Дня космонавтики (фото)

Ніл Армстронг

21 липня 1969 року Ніл Армстронг здійснив черговий прорив у космонавтиці – ступив на поверхню Місяця.

Олексій Леонов

18 березня 1965 року Олексій Леонов став першою людиною, що вийшла у безповітряний простір. Космонавт провів у відкритому космосі 12 хвилин.

Читайте такожСьогодні відзначають Міжнародний день польоту людини в космос

Леонід Каденюк

Ну і як ми могли обійти найважливішу космічну подію незалежної України – політ Леоніда Каденюка на орбіту Землі. Сталося це 19 листопада 1997 року, у складі місії NASA українець вивчав вплив невагомості на рослини.

Однак найгучніші космічні відкриття та польоти на інші планети, мабуть, ще попереду.