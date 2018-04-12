У світі відзначають День космонавтики: ТОП-5 найважливіших космічних польотів (відео)

12:38, 12 квітня 2018
Суспільство
1835

Лайка

У 1957 році у космос запустили першопроходця – бродячу собаку на ім’я Лайка. З космосу вона не повернулася, оскільки кисень закінчився за 45 хвилин до посадки.

Юрій Гагарін

Першою ж людиною, яка відправилася у космос, став радянський космонавт Юрій Гагарін. Цей історичний політ відбувся 12 квітня 1961 року і тривав 108 хвилин. Керував запуском Сергій Корольов – видатний українець і основоположник практичної космонавтики.

Читайте такожНа батьківщині Сергія Корольова пройшли урочистості до Дня космонавтики (фото)

Ніл Армстронг

21 липня 1969 року Ніл Армстронг здійснив черговий прорив у космонавтиці – ступив на поверхню Місяця.

Олексій Леонов

18 березня 1965 року Олексій Леонов став першою людиною, що вийшла у безповітряний простір. Космонавт провів у відкритому космосі 12 хвилин.

Читайте такожСьогодні відзначають Міжнародний день польоту людини в космос

Леонід Каденюк

Ну і як ми могли обійти найважливішу космічну подію незалежної України – політ Леоніда Каденюка на орбіту Землі. Сталося це 19 листопада 1997 року, у складі місії NASA українець вивчав вплив невагомості на рослини.

Однак найгучніші космічні відкриття та польоти на інші планети, мабуть, ще попереду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #космос#Юрій Гагарін#леонід каденюк