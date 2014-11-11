З України знову видворили "злодія в законі" Лавасоглі Батумського (фото, відео)

Вчора на підставі рішення суду працівники ГУБОЗ видворили з України 32-річного "злодія в законі" на прізвисько "Лавасоглі Батумський".

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, іноземця видворили з міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Грузії. Йому заборонено повернення в Україну до 2017 року.

«Лавасоглі Батумського» співробітники ГУБОЗ МВС затримали наприкінці жовтня в одному з елітних столичних ресторанів. Там «злодії в законі» планували провести «сходку». Крім нього правоохоронці затримали 38-річного «злодія в законі» на прізвисько «Ватія» та 43-річного «Гугу».

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«Ватія» одразу був добровільно видворений з подальшою забороною виїзду на територію України, а «Гуга» поміщений до пункту тимчасового утримання іноземців, які незаконно перебувають на території України.

Як повідомляв УНІАН, працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Одеській області в минулому році, 11 грудня 2013 року, викрили групу осіб, серед яких був коронований за кордоном в 2013 році злодій в законі на прізвисько Лавасоглі Батумський.

"Злодій в законі" був видворений за межі України, йому заборонений в'їзд на територію нашої держави протягом наступних 3 років, а його соратників перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів.