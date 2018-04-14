У Харкові на час матчу «Шахтар» - «Динамо» закриють дві станції метро та внесуть зміни в рух транспорту

Матч розпочнеться о 17:00, на ньому очікується близько 30 тисяч уболівальників.

У Харкові сьогодні на час матчу «Шахтар» - «Динамо» буде закрито дві станції метро та змінено рух транспорту.

«З 17:00 на вимогу Головного управління Нацполіції у Харківській області станції метро «Спортивна» і «Метробудівників» будуть закриті для входу і виходу пасажирів», - повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Також рух транспорту планують закрити по пров. Власівському, вул. Храмова, вул. Державінській, вул. Плеханівській - на ділянці від вул. Молочної до вул. Польової - буде заборонено з 15:00 до 19:30 14 квітня.

У цей час автобуси змінять маршрут руху і будуть об'їжджати закриту ділянку.

У цей же час буде заборонено рух трамваїв по вул. Плеханівській - на ділянці від вул. Молочної до вул. Молодої Гвардії. Вони курсуватимуть за іншим маршрутом.

За даними поліції, охорону громадського порядку під час матчу, що розпочнеться на ОСК «Металіст» сьогодні, 14 квітня, о 17:00, будуть забезпечувати 2,3 тисячі правоохоронців. На матчі очікується близько 30 тисяч уболівальників.