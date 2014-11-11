В СБУ домовилися з ДНР про продовження обміну полоненими

Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу", повідомляє LB.ua.

"Вчора з'явилося багато інформації, я мусив зателефонувати йому (керівникові ДНР Захарченку). Була коротка, але конструктивна розмова і домовилися, що звільнення людей все-таки триватиме. Для них це дуже важливо", - сказав він, коментуючи інформацію про припинення обміну полоненими.

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Він сподівається, що звільнення українських громадян відбудеться як 12, так і 13 листопада.

Як повідомлялося, у вівторок було звільнено танкіста Національної гвардії Петра Стуса, бійця 24-ї танкової бригади Олександра Шокруту, бійців спецбатальйону "Айдар" Івана Яретика і Максима Вакуленка.