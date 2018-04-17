Антисанітарія в кіосках і м'ясо невідомого походження: журналісти розповіли про вуличний харчовий бізнес (відео)

16:38, 17 квітня 2018
Суспільство
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Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші". Журналісти вирішили стати власниками точки вуличної їжі. В інтернеті такий кіоск в середньому продається за 3 тисячі доларів. За словами господині такої "точки", м'ясо для готування поставляється без чека. У "кухаря" документів теж немає ніяких, окрім санітарної книжки.

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Також з'ясувалося, що у кожного з таких кіосків є "смотрящий", якому щомісяця сплачуються гроші. Він попереджає такі кіоски про те, в який час краще закритися.

За словами господарів такого кіоску, "закривають лише кіоски тих, хто працює сам на себе". У Держпродспоживслужбі кажуть, що дізнатися про подібні кіоски, які працюють без документів, вони можуть тільки після подачі заяви споживача.

Раніше журналісти дізналися, що насправді пропонують під виглядом імпортної елітної косметики.

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Теги: #Київ#МАФ#кіоск#їжа