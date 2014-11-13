Україна обійшла Росію в антикорупційному рейтингу

Про це свідчать дані некомерційної ділової асоціації TRACE International, передає РБК-Україна.

Читайте такожЕкономіст розповів, що відлякує іноземних інвесторів від України більше, ніж війна

Експерти TRACE International (міжнародна асоціація, яка допомагає компаніям відповідати антикорупційного законодавства) спільно з американським аналітичним центром Rand Corporation представили новий індекс оцінки корупційних ризиків. TRACE Matrix фіксує ситуацію з хабарництвом у всіх країнах.

Найбільш некорумпованою країною світу була визнана Ірландія. Друге місце зайняла Канада, на третьому місці Нова Зеландія, четверте - у Гонконгу, п'яте - у Швеції. У першу десятку найбільш некорумпованих країн також увійшли Фінляндія, Сінгапур, Японія, Німеччина і США. Грузія посіла 11 місце.

За даними TRACE Matrix, Росія відстала від України на 2 рядки - вона посіла 134 місце серед 197 країн. При цьому Польща знаходиться на 31 місці, Білорусь - на 74. Сусідами України по рейтингу стали африканська країна Джібуті (131) і Аргентина (133).

Країни оцінювали за чотирма основними критеріями: як бізнесу доводиться взаємодіяти з владою країни, які в цій державі існують антикорупційні закони і як вони застосовуються на практиці, наскільки прозора держслужба та державні процедури та існування можливості громадського контролю за усіма цими процесами - в тому числі і з боку ЗМІ. В результаті TRACE Matrix являє собою індекс з областю значень від 1 до 100: чим вище число, тим вище ризики, асоційовані з корупцією, у кожній конкретній країні світу.

З 100 можливих балів Україна набрала 64, що говорить про наявність в країні досить високих ризиків для бізнесу, пов'язаних з корупцією. Якщо говорити про окремі фактори, то найгірший результат в України по взаємодії бізнесу з владою - 69 пунктів з 100. Цей показник оцінюється на підставі того, як часто підприємцям доводиться вступати в контакт з чиновниками різних рівнів і відповідно, як часто виникає ситуація, в якій можлива дача хабара. За антикорупційне законодавство Україна отримала 52 бали.

За версією TRACE Matrix найризикованішими країнами, з точки зору корупції, є Камбожда, Узбекистан, Ангола, Ємен і Нігерія.