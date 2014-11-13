Рятувальники витягли гірників з-під завалів на шахті в Луганській області, яку обстріляли бойовики

Про це повідомив УНІАН помічник першого заступника міністра енергетики і вугільної промисловості України Кирило Мешковський.

«Була проведена гірничорятувальна операція за участю ВГРЧ (воєнізована гірничорятувальна частина - УНІАН). 6 чоловік перебувають на поверхні. Станом на 18.00 ми намагаємося підключити насоси для початку відкачування води», - сказав Мешковський.

За його словами, притока води на шахту «Первомайська» становить близько 300 кубометрів на годину, при цьому виконується ряд заходів для запобігання затопленню інших шахт «Первомайськвугілля».

Водночас представник міністерства повідомив, що після обстрілу держпідприємства зруйнована тільки одна шахта.

Як повідомляв УНІАН, проросійські терористи сьогодні, 13 листопада, обстріляли держпідприємство «Первомайськвугілля», що привело до руйнування шахти «Первомайська», в якій перебували 6 гірників.

На сході України тривають воєнні дії. Незважаючи на оголошення режиму припинення вогню, бойовики спільно з солдатами російської армії продовжують обстрілювати позиції українських військових.

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Бойовики тримають в страху людей і руйнують інфраструктуру Донбасу. Крім того, фіксувалися випадки розкрадання устаткування українських заводів, а також вугілля зі складів шахт, які потім вивозилися до Росії.

Довідка УНІАН. За інформацією Міненерговугілля, на підконтрольній проросійським бойовикам території Донецької та Луганської областей розташовано 83 шахти державної та приватної форм власності, що становить 55% від загальної кількості шахт у країні (всього 150).

Із 90 шахт, підпорядкованих Міненерговугілля, 53 держшахти розташовані на території Донецької та Луганської областей, що контролюється терористами.

37 шахт розташовані на території, що контролюється владою України, з них 25 шахт працюють в режимі вуглевидобування, 12 шахт - у режимі підтримки життєдіяльності.