Третьяков: «Соцзахист ветеранів стане якіснішим завдяки профільному міністерству»

Міністерство у справах ветеранів - це, перш за все, інструмент для побудови в Україні ефективної системи соціального захисту ветеранів та учасників бойових дій - за аналогією з давно працюючими в США, Австралії, Канаді, Хорватії. Про це у своїй статті для «Дзеркала тижня» написав народний депутат, голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков.

«Причина, чому цей інструмент потрібний, проста: нині діюча система соцзахисту українських ветеранів забюрократизирована, хаотична, і, як наслідок, неефективна. Сотні тисяч чоловік мають статус учасника бойових дій, але не отримують належної уваги з боку держави. Тому відкладати вирішення цієї проблеми на потім було б недалекоглядно і безвідповідально. Потрібна чітка державна стратегія подолання короткострокових та довгострокових наслідків російської агресії. А ці наслідки є і будуть», - підкреслив народний депутат.

На думку Третьякова, створення профільного міністерства - єдиний спосіб оптимізувати процеси, що відбуваються зараз у сфері соцзахисту ветеранів.

«Питаннями соціальної захисту ветеранів та учасників бойових дій на сьогоднішній день займаються 20 міністерств та відомств, а також органи місцевого самоврядування. У підсумку жодне з них не несе повної відповідальності, а страждають від цього ветерани і члени сімей загиблих. Необхідно створити один державний орган, що несе відповідальність за ефективну реалізацію державної стратегії соціального захисту ветеранів. Про те, що саме такий шлях є ефективним та конструктивним, свідчить і міжнародний досвід», - зазначив він.

За словами Третьякова, створення Міністерства у справах ветеранів також забезпечить належний контроль за виконанням бюджетних програм і суттєво спростить процедури оформлення документів та отримання пільг - адже всі питання щодо соціального забезпечення учасників АТО та членів сімей загиблих будуть вирішуватись в одному департаменті. А також дозволить системно підійти до вирішення питання соціального захисту ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей.