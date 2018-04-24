Суд Одеси розглянув справу виховательки табору "Вікторія", де у пожежі загинули діти

Планується, що вирок виховательці Наталії Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку, буде винесено сьогодні.

Київський районний суд Одеси завершив розгляд справи стосовно Наталії Цокур (Янчик) - виховательки дитячого спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія», в якому у 2017 році під час пожежі загинули троє дівчаток.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, заслухавши сторони, суд заявив про закінчення розгляду кримінального провадження.

Під час засідання представник звинувачення зачитав акт обстеження ДСНС, складений після пожежі, а також припис інспектора даного відомства про раніше зафіксовані більш як 30 порушень пожежної безпеки, висновок судмедекспертів про смерть загиблих тощо.

Будучи відповідальною у «Вікторії» за пожежну безпеку, Цокур ставила свій підпис під відповідними документами, і, як встановило слідство, не виконала припис інспектора ДСНС щодо усунення порушень - не виконала свої службові обов'язки.

Прокурор вказав, що Цокур визнала свою провину і характеризується позитивно, попросив суд призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі терміном 3 роки, з іспитовим строком 2 роки (згідно зі ст. 75 КК України), і усунути на 2 роки з посад, пов'язаних з відповідальністю за протипожежну безпеку.

Сама Цокур заявила, що повністю визнає свою провину, і попросила призначити їй покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

У засіданні оголошено перерву. Планується, що вирок буде винесено сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року, що призвело до загибелі трьох дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

У зв'язку з НП були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів, Саркісян знаходиться в СІЗО.

5 квітня Цокур на судовому засіданні частково визнала свою провину.