У Криму окупанти змусили зняти з машин кримськотатарські прапори, бо це "не подобається" іншим

Представники окупаційної влади послалися на те, що «це нібито не подобається зустрічним машинам».

У Криму поліцейські змусили зняти національні кримськотатарські прапори з весільного кортежу, пославшись на те, що «це нібито не подобається зустрічним машинам».

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Про це повідомляє Кримська правозахисна груп в Facebook з посиланням на одну з кримських активісток.

«У селі Новопавлівка Бахчисарайського району Криму поліцейські змусили зняти національні кримськотатарські прапори з весільного кортежу. Фото й інформацію про це розмістила в cоцмережі кримська активістка Ельзара Абдураманова. За її словами, поліцейські у своїй вимозі зняти національні прапори з автомобілів, послалися на те, що «це нібито не подобається зустрічним машинам», - йдеться в повідомленні.