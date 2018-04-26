До УНЛ не мають відношення ні депутат Третьяков, ні інші політики – заява компанії

Компанія «Українська національна лотерея» у відповідь на публікації в деяких ЗМІ заявляє, що не пов’язана з жодним представником виконавчої чи законодавчої влади.

Про це сказано у заяві, опублікованій на офіційному сайті УНЛ.

«24 квітня в деяких українських ЗМІ було опубліковано нібито відкрите звернення компанії МСЛ до Президента України Петра Порошенка та секретаря РНБОУ Олександра Турчинова, в якому, крім іншого, в негативному ключі згадується наша компанія «Українська національна лотерея». У тому числі ЗМІ безпідставно стверджують про зв'язок УНЛ з депутатом Верховної Ради Олександром Третьяковим.Ми в черговий раз змушені зазначити, що згадка в контексті «Української національної лотереї» прізвищ народних депутатів, в тому числі Олександра Третьякова, є абсолютно безпідставним і нагадує погано зрежисовану атаку в стилі «чорного піару», - зазначається у заяві.

У повідомленні УНЛ сказано, що ні Олександр Третьяков, ні інші народні депутати, або інші представники законодавчої та виконавчої влади не пов'язані і не мають відношення до компанії як на сьогодні, так і в попередні періоди.

«Компанія «Українська національна лотерея» веде законослухняний та прозорий бізнес, залучаючи західні інвестиції в економіку нашої країни та справно сплачуючи значні суми податків до державного бюджету. Ми працюємо виключно у законодавчому полі, тому будь-яка неправдива інформація, яка поширюється про нашу компанію, буде мати судову перспективу», - підкреслюється у заяві.