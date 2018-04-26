Журі оголосило переможців першого конкурсу біомедичних стартапів MBioS Challenge

25 квітня 2018 року в конференц-залі #13 на iForum 2018 оголосили переможців першого в Україні конкурсу біомедичних стартапів MBioS Challenge, організованого «Домом інновацій» і компанією «Borsch Ventures», за підтримки Міністерства охорони здоров'я України.

Церемонію відкрили засновник «Дому інновацій», бізнесмен і меценат Ігор Янковський і партнер компанії «Borsch Ventures», координатор Ради з розвитку інновацій при Кабінеті Міністрів України Алла Олійник.

Перед експертним журі виступили команди, які представили членам журі свої проекти в трьох номінаціях: «Проекти на рівні ідеї», «Проекти на рівні прототипу» і «Проекти з робочою моделлю та грошовими потоками». Всього на розгляд журі було надіслано 97 проектів з усіх регіонів України, але тільки 12 найкращих стартапів потрапили у фінал.

Найактивнішим регіоном виявився Київ - велика частина проектів була саме зі столиці України. Організатори також відзначили активність розробників із Західного регіону, а приємним сюрпризом став проект з Маріуполя, Донецької області.

«Сьогодні ми дали хороший старт конкурсам медичних стартапів. Аналоги проектів, які презентували фіналісти в світі вже існують, але нам важливо розвивати ці напрямки саме в Україні: з більш доступними технологіями і прийнятною ціновою політикою. Всі ідеї і розробки варті уваги, розвитку та інвестицій українського бізнесу, але особисто мене найбільше зацікавив проект команди LATRAX, який дозволяє полегшити життя пацієнтів з неврологічними розладами», - заявив бізнесмен і меценат Ігор Янковський.

У церемонії нагородження переможців взяла участь в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, Україна рухається в напрямку реформ і змін в системі охорони здоров'я.

«Такі конкурси стартапів тільки розширюють можливості для нових ідей і позитивних реформ в країні, і мають повну підтримку з боку держави», - заявила Уляна Супрун.

Після нетривалої наради журі оголосило переможців у трьох номінаціях. У номінації «Проекти на рівні ідеї» переможцями стали:

- команда Esper Bionics (представник Дмитро Газда) - київський стартап біоничного протезу кисті руки;

- команда з Черкас: проект MUSIC-Med (представник Юлія Бондаренко), мобільний ультразвуковий хірургічний інструмент для цивільної та військової хірургії, розроблений групою інженерів і медиків.

У номінації «Проекти на рівні прототипу» переможцями стали:

- сервіс Helsi.me (представник Артем Михайлюк) в якому пацієнти можуть через інтернет знайти доктора, записатися на прийом, а лікар, в свою чергу, отримує інструмент ведення історії хвороби, при цьому дані зберігаються з дотриманням міжнародних вимог і українських стандартів безпеки;

- київська команда Adsorptive carbon dressing (представник Лариса Сахно) з проектом адсорбуючої вуглецевої пов'язки для сорбційної терапії ран і опіків.

- команда LATRAX (представник Ірина Гой) розробила проект пристроїв, який, за допомогою електростимуляції органів нервової системи, а саме, блукаючого нерва, допомагає при таких неврологічних розладах, як резистентна епілепсія, депресія тощо.

У номінації «Проекти з робочою моделлю та грошовими потоками» переможцем став:

- одеський стартап QROK MEDICAL (представник Георгій Ткаченко), який представив свою систему навігації і позиціонування для лікарень, за допомогою якої персонал медичного закладу зможе відстежувати переміщення мобільного устаткування і пацієнтів в межах лікарні.

«Дім інновацій» та його засновник Ігор Янковський підготували спеціальний приз і нагородили команду LATRAX поїздкою до Вільнюса (Латвія) на міжнародну конференцію Life Sciences Baltics 2018, найбільший форум з біотехнологій та медицини, де вони отримають можливість зацікавити своїм проектом іноземних інвесторів.