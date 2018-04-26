Київська комунальниця задекларувала як подарунок Tesla за 50 тисяч гривень (документ)

У розділі про доходи столична комунальниця вказала 50 тисяч гривень подарунку у негрошовій формі від свого сина.

Начальниця планово-економічного відділу КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва" Тетяна Шуберт у 2017 році отримала в подарунок від сина автомобіль Tesla Model S.

Власницею електрокару Tesla Model S 2013 року випуску Тетяна Шуберт стала 11 квітня минулого року. Згідно з декларацією, його вартість на дату набуття складала 50 тисяч гривень. Проте наразі на вторинному ринку ціни на такі авто залежно від комплектації коливаються від 40 до 55 тисяч доларів, повідомляє проект "Декларації" на сайті Bihus.Info.

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У розділі про доходи комунальниця вказала 50 тисяч гривень подарунку у негрошовій формі від свого сина Володимира Шуберта. Імовірно, йдеться саме про цю автівку. Ще 270 тисяч гривень чиновниці подарував її 87-річний батько Анатолій Ластовський.

У січні 2016 року Тетяна Шуберт оформила свідоцтво про право власності на 93-метрову квартиру в елітному житловому комплексі Park Avenue VIP, що по проспекту Голосіївському, 60. Ціна подібних квартир від забудовника становить понад 5,5 млн гривень.

Згідно з витягом із Реєстру речових прав на нерухоме майно, Володимир Шуберт володіє ще трьома квартирами у мікрорайоні Позняки. Дві з них були куплені ним у 2012-му, третя - у 2015 році. Окрім цього, торік, після того як подарував Tesla матері, він придбав собі новенький Ford Mondeo вартістю близько 30 тисяч доларів.

Донька комунальниці Анна Шуберт у 2014 році також стала власницею Range Rover Sport 2012 року. На даний час середня ціна такої автівки складає близько 40 тисяч доларів.