Ігор Плохой: щоб бути чесним перед державою, я першим з політиків відкрито заявив про друге громадянство

Щоб бути чесним перед державою, народний депутат України IV-VI скликань Ігор Плохой відкрито заявив про отримання другого громадянства. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «NewsOne».

«Я – перший політик, який, щоб бути чесним перед державою, відкрито заявив, що отримав європейське громадянство, і подав документи на розгляд Президента про вихід з громадянства України, щоб не порушувати закон. Я розумію, що вимагати чесності від держави я зможу, будучи чесним з ним», – зазначив екс-нардеп.

Також, відповідаючи на питання про стан бізнесу та інвестиційного клімату в Україні, політик сказав, що в державі повинні бути відкриті правила.

«Держава повинна встановлювати октрытые правила. Я зараз займаюся залученням іноземного капіталу в Україну. Якщо б не було створено чиновниками складнощів, то ми б давно могли відмовитися від допомоги МВФ та інших донорів», – впевнений Ігор Плохой.