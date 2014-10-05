Одеський сепаратист Давидченко, що втік до Криму, знову зайнявся антиукраїнською діяльністю

Одеський сепаратист і лідер місцевого антимайдану Антон Давидченко, якого правоохоронці затримали ще в березні через масові акції погрому в Одесі, заяви про відділення Одеської, Херсонської та Миколаївської областей від України і створення так званої "Новоросії", утік від українського правосуддя до Криму.

Там він відновлює свою антиукраїнську діяльність і погрожує провести в Одесі "марш проти фашизму". Про це Давидченко заявив в ефірі телеканалу "Росія 24", повідомляє ТСН.

"Виходить, п'ять місяців я перебував у в'язниці. І через те, що я визнав, що хотів створити республіку Новоросія, і, звичайно, у зв'язку з корупційними схемами, які у нас притаманні в суді, вдалося домогтися мого звільнення. Після цього я одразу ж виїхав через Придністров'я. Зараз я перебуваю в Криму та активно відновлюю рух антимайдану в Одесі", - сказав Давидченко.

Читайте такожОдеський суд випустив з-під варти активіста АнтимайдануПісля затримання сепаратиста СБУ одразу ж перевезла його в Київ. За ґратами він пробув п'ять місяців. За посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.1 ст. 110, ч. 2 ст. 110 ККУ) йому присудили п'ять років в'язниці. Але враховуючи, що він визнав свою провину щодо участі в створенні так званої "Новоросії", а також участь у сепаратистських акціях і закликах, суд змінив міру покарання на три роки умовно з вимогою допомагати слідству та одразу ж його випустили на волю. Давидченко подав апеляцію на це рішення суду, проте довести свою невинність так і не зміг. Про це пише Думская.net.

На запитання ведучого російського телеканалу про те, як Давидченку вдалося втекти з України влітку, сепаратист визнав, що йому в цьому сприяла корумпованість українських судів.

Окрім відновлення руху одеського антимайдану, Давидченко в соцмережах прихильно висловлюється за відновлення повалених в Україні пам'ятників Леніну, а також переймається, що в Одесі можуть знести пам'ятник російській цариці Катерині II.