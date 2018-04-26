Мешканці Підгірців отримали компромісний Генплан, який враховує всі інтереси громади

Депутати Підгірцівської сільскої ради, до складу якої входять села Підгірці, Романків та Креничі, 26 квітня 2018 року затвердили проект змін до Генерального плану села Підгірці.

Розробники цього документу мали на меті розвиток інвестиційної привабливості південного передмістя Києва, а також зростання рівня доходів сільського бюджету.

Депутати відзначили, що саме наявність коректної містобудівної документації зводить до мінімума незаконних дій у земельних та містобудівних питаннях. Новий Генплан враховує наміри власників земельних ділянок як для будівництва приватних будинків, таун-хаузів так і багатоквартирного житла в межах села. Проектанти також запланували розвиток підприємств переробної промисловості, сектору торгівлі та надання послуг, в тому числі зважаючи на перспективу будівництва Великої кільцевої дороги неподалік села. Серед об'єктів соціальної сфери - планується створення кількох дитячих садочків, загальноосвітніх шкіл, спортивного комплексу та школи мистецтв.

Документ пройшов всі етапи громадських обговорень та був схвалений на засіданні містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації. Нагадаємо, документ викликав різку критику з боку представників елітного котеджного містечка на північному кордоні села, яке ще з 1990-х років звалося «містечком мільйонерів», а на сьогодні представлено в більшості своїй високими посадовцями, суддями та екс-прокурорами. Зокрема, вони виступали проти подальшого будівництва житла у межах насеного пункту.

Після схвального голосування депутатів Підгірцівської сільської ради, її голова Сергій Кравченко заявив: «Я дуже радий, що робота, яка тривала протягом 1,5 року, нарешті завершена! Певен, що затверджений проект є дійсно збалансованим документом, і навіть наші найбільш запеклі критики з часом оцінять його врівноваженість та понетціал. Генеральний план – це перш за все план розвитку громади Підгірців як сучасної, спроможної та самодостатньої приміської території».