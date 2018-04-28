У Міносвіти пояснили, що робити вступникам, які не можуть отримати ID-картку

У разі проблем з отримання ID-картки майбутнім вступникам потрібно звернутися до підрозділів ДМС.

Якщо у майбутніх вступників виникають проблеми з отриманням ID-картки, то їм необхідно звернутися до Державної міграційної служби.

Відповідне роз’яснення Міністерства освіти з'явилося у відповідь на численні дзвінки вступників та їхніх батьків щодо оформлення ID-карток для випускників шкіл, яким цей документ потрібен для подальшого вступу до вишів, повідомили у прес-службі МОН.

У Державній міграційній службі, на запит МОН, інформують, що вперше паспорт громадянина України видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

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«Якщо ж з дня подачі заяви пройшло більше часу, але ID-картку ви не отримали, то треба звернутися за роз’ясненням до відповідного територіального підрозділу (куди були подані документи) або управління ДМС у вашому регіоні.

Окрім цього, ви можете звернутися безпосередньо до Державної міграційної служби за номером гарячої лінії (044) 278-50-30 або в будь-який інший спосіб. Докладна інформація про це, а також контакти територіальних підрозділів та роз’яснення щодо видачі документів розміщені на офіційному сайті ДМС», – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що цьогоріч вступати за свідоцтвом про народження можуть лише ті вступники, яким 14 років виповниться після 1 травня 2018 року. Всіх інших вступників МОН закликав заздалегідь потурбуватися про отримання паспорту в формі ID-картки. Без ID-картки вступ до закладів вищої освіти (ЗВО) буде неможливим.