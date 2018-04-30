У Сумах на соцпідтримку учасників АТО і членів їх сімей торік використали 8,6 млн гривень – мер

З цієї суми понад 4,6 млн грн або 53,7% було витрачено на безоплатне харчування в навчальних закладах та оздоровлення дітей учасників АТО.

У Сумах на соціальну підтримку учасників антитерористичної операції і членів їх сімей у 2017 році використали коштів міського бюджету на суму майже 8,6 мільйона гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в суботу, 28 квітня, Сумський міський голова Олександр Лисенко повідомив під час звіту перед громадою обласного центру за роботу в 2017 р.

«На соціальну підтримку учасників АТО і членів їх сімей у 2017 р. використали коштів міського бюджету на суму майже 8,6 мільйона гривень. З них понад 4,6 млн грн або 53,7% – на безоплатне харчування в навчальних закладах та оздоровлення дітей учасників АТО», – відзначив Лисенко.

За його словами, департамент соцзахисту населення також забезпечував реалізацію прав сумчан на низку пільг, що фінансуються в тому числі з міського бюджету: 86% сімей міста охоплені системою соціального захисту, а 18% сімей пільгових категорій було перераховано 317,5 млн грн допомоги. Більше 1,8 тис. внутрішньо переміщених осіб отримали щомісячну адресну допомогу на житлово-комунальні послуги на суму понад 16,6 млн грн.

Очільник міста запевнив, що різними видами харчування у школах Сум охоплено 21 тис. 205 учнів або 81%. З міського бюджету на відпочинок та оздоровлення дітей використано майже 5,4 млн грн, що на майже на 3,3 млн грн більше, ніж у 2016 р.