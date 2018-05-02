У Дніпрі посеред дороги утворився великий провал (фото)
16:07, 02 травня 2018Суспільство
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В даний час на місці аварії працюють співробітники комунального підприємства "Дніпроводоканал".
В даний час комунальники проводять ремонт \ dnepr.news
У Дніпрі провалився асфальт на проїжджій частині вулиці Січових Стрільців.
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Про це повідомили очевидці. За їхніми словами, яма вийшла велика - провал зайняв цілу смугу.
В даний час на місці аварії працюють співробітники комунального підприємства "Дніпроводоканал". Комунальники з'ясовують причини події. Як тільки вдасться усунути поломку, яму засиплять асфальтним пресом і залатають.
Рух по вулиці Січових Стрільців ускладнено – перекрита одна смуга.
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