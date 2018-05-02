У Дніпрі посеред дороги утворився великий провал (фото)

В даний час на місці аварії працюють співробітники комунального підприємства "Дніпроводоканал".

У Дніпрі провалився асфальт на проїжджій частині вулиці Січових Стрільців. Читайте такожУ Харкові сміттєвоз провалився під землю (фото) Про це повідомили очевидці. За їхніми словами, яма вийшла велика - провал зайняв цілу смугу. В даний час на місці аварії працюють співробітники комунального підприємства "Дніпроводоканал". Комунальники з'ясовують причини події. Як тільки вдасться усунути поломку, яму засиплять асфальтним пресом і залатають. Рух по вулиці Січових Стрільців ускладнено – перекрита одна смуга.

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