У Дніпрі посеред дороги утворився великий провал (фото)

16:07, 02 травня 2018
Суспільство
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Дніпро.новини

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Про це повідомили очевидці. За їхніми словами, яма вийшла велика - провал зайняв цілу смугу.

В даний час на місці аварії працюють співробітники комунального підприємства "Дніпроводоканал". Комунальники з'ясовують причини події. Як тільки вдасться усунути поломку, яму засиплять асфальтним пресом і залатають.

Рух по вулиці Січових Стрільців ускладнено – перекрита одна смуга.

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Теги: #Дніпро#дорога#провал