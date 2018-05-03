Напад на Найєма: затриманого громадянина РФ не взяли під варту

Двоє нападників на Найєма відправлені під нічний домашній арешт, ще один - під цілодобовий.

Третього із затриманих фігурантів справи про побиття депутата Мустафи Найєма Умолта Темербулатова не взяли під варту, а вибрали йому нічний домашній арешт.

Як передає Українська правда, відповідний запобіжний захід обрала суддя Шевченківського райсуду Києва Тетяна Левицька.

22-річний громадянин РФ Темербулатов Умолт Русланович повинен перебувати за місцем проживання з 23 години до 6 ранку до 30 червня включно. Він повинен здати паспорти.

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Раніше 19-річного Ахмеда Саітова відправили під нічний домашній арешт. Магомеду-Саліху Саітову судом було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною покидати місце проживання. Суддя зобов'язав старшого Саітова носити електронний браслет.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва Mercedes G-Wagen підрізав автомобіль Найєма, почався конфлікт. Під'їхала "група підтримки" на BMW. Після побиття Найєма зловмисники зникли з місця події. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці за підозрою у нападі затримали трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ і знаходяться на території України на підставі свідоцтв про тимчасове проживання, ще один – громадянин України. Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата Магомет-Амін Саїтов. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України, і він оголошений в розшук. Пізніше стало відомо, що через дві години після інциденту він вилетів в Баку.