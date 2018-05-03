Верховний суд зобов'язав виплатити пенсію переселенці, яка опинилася у "списках СБУ"

Ця справа стала зразковою, що має спростити розгляд аналогічних справ, не доводячи їх до суду.

Верховний Суд України рішенням від 3 травня ухвалив відновити виплату пенсії переселенці, яку позбавили пенсійного забезпечення через нібито її перебування на непідконтрольній Україні території.

Таке рішення в зразковій справі оголосила сьогодні суддя-доповідач Тетяна Анцупова, повідомляє LB.ua.

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Як йдеться в матеріалах справи, 24 березня 2017 року Бахмутське об'єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області призупинило виплату пенсії громадянці України, яка, за даними СБУ, проживала на непідконтрольній Україні території.

У своїй позовній заяві переселенка вказала цю підставу як таку, що суперечить Конституції.

Суд задовольнив позовну заяву в повному обсязі і постановив відновити виплату пенсій і виплатити заборгованість.

Окрім того, ця справа стала зразковою, що має спростити розгляд аналогічних справ, не доводячи їх до суду. Станом на 7 лютого 2018 року таких справ у провадженні Донецького окружного адмінсуду було 226.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Міністерства соціальної політики України Андрій Рева заявив, що відразу після звільнення окупованих Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції місцеве населення отримає пенсії за весь період з початку припинення виплат.