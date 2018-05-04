«Українська національна лотерея» підтримуватиме розвиток українського спорту - власник компанії Майкл Фогго

«У більшості розвинених країн податкові надходження від лотереї використовуються для фінансування соціально важливих сфер. Вважаю, що застосування подібних світових практик в Україні матиме надзвичайно позитивний суспільний ефект» — зазначив Майкл Фогго під час зустрічі з Міністром молоді та спорту України Ігорем Ждановим.

Фогго — інвестор британського походження, який живе та працює у Гонконгу — придбав компанію «Українська національна лотерея» у лютому цього року. На початку травня бізнесмен прилетів до Києва, щоб обговорити з керівництвом компанії перспективи розвитку та провести низку робочих зустрічей. Одним з пріоритетів є розширення переліку програм соціальної відповідальності, які реалізує УНЛ.

Під час зустрічі Фогго та Жданов обговорили потенційні можливості для підтримки компанією УНЛ розвитку українського спорту.

«Деякі українські та міжнародні компанії вже надають підтримку окремим спортивним федераціям. Проте, ще багато належить зробити, щоб співпраця бізнесу та спорту в Україні стала такою розповсюдженою практикою, як в Європі чи США», — підкреслив Ігор Жданов. «Ми щиро підтримуємо ініціативи тих, хто готовий вкладати в розвиток української держави», — підсумував міністр.

«Дуже здивувався, що такий видовищний вид спорту як художня гімнастика ще не має постійного спонсора в Україні. Попросив топ-менеджмент УНЛ детальніше розібратися в темі та підготувати пропозиції, яким чином ми можемо сприяти розвитку цього, або іншого виду спорту. Адже подібна співпраця це насправді ситуація win-win, коли виграють обидві сторони: спортсмени та тренери отримують додаткове фінансування на статті витрат які, через бюджетні та законодавчі обмеження не може забезпечити держава, а бізнес — репутаційні вигоди. І найголовніше в такій ситуації, що виграє держава та талановита спортивна молодь», — написав за підсумками зустрічі Майкл Фогго на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.