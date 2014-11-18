В "ДНР" і "ЛНР" назрівають народні повстання проти бойовиків — експерт

02:10, 18 листопада 2014
Суспільство
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На територіях, підконтрольних бойовикам так званих Донецької та Луганської народних республік, назрівають народні повстання через економічну катастрофу в цьому регіоні.

REUTERS

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив економіст Андрій Новак.

"Сепаратисти вже починають отримувати народні бунти і повстання, адже там люди не мають грошей на елементарне. Нікому не подобається, коли до підприємців заходять на торгові точки і забирають все безкоштовно", - зазначив Новак.

Експерт висловив упевненість, що вже у найближчому майбутньому такий стан речей перетвориться на внутрішній опір, і він у деяких місцях вже починається.

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Економіст підкреслив, що якщо сепаратисти ДНР і ЛНР незабаром не налагодять елементарне економічне життя, то в результаті це допоможе українській владі і нашим військам впоратися з бойовиками і російськими військами на сході України.

Нагадаємо, учора, 17 листопада, у Свердловську почався стихійний мітинг городян, незадоволених політикою бойовиків. Із питаннями про зарплати, соціальні виплати та обіцяні "соціальні карти" на вулиці міста вийшло близько 2000 мешканців.

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