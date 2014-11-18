"Осознал - послали на убой как быка": Москаль розповів про вбитого російського бойовика

Під час робочої поїздки Геннадія Москаля в село Кримське Новоайдарського району українські військові знешкодили російського найманця.

Про це повідомляється на офіційному сайті голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

"Бойовик пройшов на околицю Кримського з боку Сокільників, пробравшись через мінне поле. Зумів наблизитися з автоматом Калашникова та гранатометом на відстань кілька десятків метрів від нас, де й був застрелений силовиками", - йдеться у повідомленні.

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У вбитого крім зброї та патронів до АК російського виробництва знайшли записку з особистими даними: “Сразу бы застрелили. Кондратенко Дмитрий Викторович. 04.09.1975. Россия, Иркутск, Ярославского, 246 – 97. Осознал — послали на убой как быка. Б(атальон) “Заря”, Луганск. Прибыл 12.11.2014.”

"Хочу, щоб записку цього Дмитра з українським прізвищем прочитали якомога більше російських матерів та дружин. Вони теж мають зрозуміти, що відбувається в Україні, - не з картинки російських телеканалів, а з такого банального для війни випадку, свідком якого став у Кримському і я", - заявляє Москаль.