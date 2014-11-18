Як "кіборги" обігріваються і готують їжу в терміналі аеропорту (фоторепортаж)

Один з захисників аеропорту Донецька Василь Головещенко ("Позывной Маршал") виклав нові світлини побуту українських "кіборгів" у Facebook.

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