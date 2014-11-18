Як "кіборги" обігріваються і готують їжу в терміналі аеропорту (фоторепортаж)
14:14, 18 листопада 2014Суспільство
1 0
Один з захисників аеропорту Донецька Василь Головещенко ("Позывной Маршал") виклав нові світлини побуту українських "кіборгів" у Facebook.
На світлинах можна побачити зруйновану будівлю терміналу аеропорту, в якій живуть силовики.
Читайте такожЗ'явилися фото донецького аеропорту із висоти пташиного польотуЇжу бійці готують прямо на відкритому вогнищі, обігріваються також своїми силами – спалюючи дерев'яні дошки в залізній урні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter