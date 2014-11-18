За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 9 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, за минулу добу на сході України в зоні АТО загинули 6 українських військовослужбовців, 9 отримали поранення.