За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 9 отримали поранення
13:16, 18 листопада 2014Суспільство
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РНБО продовжує стежити за ситуацією в зоні АТО.
REUTERS
За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 9 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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За його словами, за минулу добу на сході України в зоні АТО загинули 6 українських військовослужбовців, 9 отримали поранення.
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