У Києві представили перший український електроавтобус

Його виготовили у Луцьку на базі моделі "Богдан", демонтувавши двигун внутрішнього згорання і поставивши електричний за 14 тисяч гривень. Також замість паливного баку встановили акумуляторні батареї з виходом до розетки, повідомляє Gazeta.ua.

"Новий електроавтобус — це економія палива. В день на кожному автобусі автотранспортне підприємство може економити 700 грн. Окрім цього, це екологічно чистий транспорт без викидів у атмосферу. Також він не потребує утилізації", - зазначив Юрій Девіцький, директор автотранспортного підприємства-розробника.

Читайте такожПродажі електромобілів у світі за рік подвоїлися Він додав, що електроавтобуси можна переробляти зі старих "Богданів" і "Еталонів". Таким чином він окупиться підприємству вже через 2 роки і 3 місяці.

Зі слів Юрія Девіцького, український електроавтобус може проїхати без підзарядки 250 км. Заряджається від електромережі в 220 вольт. Потрібно заряджати півдня. Від 480 вольт - заряджається 4 години.

Електроавтобус їздить безшумно. На задній частині автосалону замість задніх сидінь — акумулятори.

Поки ще жодне підприємство в Україні не замовило електроавтобус. Перед виходом в рейс транспортний засіб мають повторно сертифікувати. Ця процедура займає кілька місяців.