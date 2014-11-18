Бойовики за наказом керівництва скидають тіла своїх загиблих у штольні шахт

У Дебальцевому на Донеччині тіла загиблих бойовиків та російських військових скидають у штольні шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«За оперативною інформацією, кілька десятків тіл терористів та російських військових, загиблих протягом останнього часу в районі Дебальцевого, за наказом керівництва терористичних угруповань було скинуто у штольню однієї з приватних шахт, яку після цього було підірвано», - сказав він.