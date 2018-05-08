Через російську агресію українці зрозуміли, як багато брехні їм говорили про Другу світову - В'ятрович

Через теперішню війну на Донбасі люди зрозуміли, що війна – це страшна трагедія, а не весела подія, яку варто святкувати.

Запроваджена кілька років тому нова пам’ятна дата – 8 травня, День пам’яті та примирення досить активно приживається в Україні, вважає директор Інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович​.

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В інтерв'ю радіо Донбас.Реалії В’ятрович​ розповів, що вперше ми відзначали цей день в 2014 році, через кілька місяців після Майдану.

Він зазначив, що у зв'язку з початком війни на Донбасі, "переосмислення Другої світової дуже пришвидшилося в Україні". "Процеси, які затягнулися на 25 років, відбулися буквально за кілька років", - підкреслив В’ятрович.

За його словами, після російської агресії українці зрозуміли, як багато брехні їм говорили про Другу світову війну. "Зрозуміли, що війна – це страшна трагедія, а не весела подія, яку варто відзначати такими (заходами – ред.), як це робилося в радянські часи, а потім вже в незалежній Україні", - зазначив він. На його думку, саме через це так легко пішла нова символіка у вигляді маку, через це так легко відмовилися від "георгіївських" стрічок. "Почали в першу чергу говорити про пам’ять та примирення. Почали говорити про людей, а не про якісь там народні маси. Почали вшановувати пам’ять, а не святкувати", - підкреслив В’ятрович​.