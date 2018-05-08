Євробачення: українець Alekseev, який виступатиме за Білорусь, вірить в магію чисел

Alekseev виступить у першому півфіналі Євробачення-2018.

Український співак Alekseev, який цього року буде представляти Білорусь на Євробаченні, вважає, що 8 – число чарівництва, і в усьому бачить магічні знаки.

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"Збіги невипадкові. 8 - мій знак нескінченності. Вірю в магію чисел. 8 травня я виступатиму на "Євробаченні" під номером 8. В прізвищі Алексєєв і в назві міста Лісабон - з 8 літер, а мій день народження - 18 травня. Пісню Forever можна трактувати, як знак нескінченності - перевернуту вісімку. Щось в цьому є, як думаєте?", - написав співак.

Як відомо, Микита Алексєєв (Alekseev), який часто виступає в Росії, спершу подав заявку на участь в Євробаченні-2018 від України, але незабаром відкликав її з власної ініціативи. На початку січня стало відомо, що співак зібрався на пісенний конкурс від Білорусі.