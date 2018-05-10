В Китаї кинули за грати українських танцівниць: дівчат годують лише рисом і не випускають на повітря

Український консул здивований жорстким ставленням китайських правоохоронців до українок.

У китайському місті Венчжоу декількох українок вже місяць утримують у місцевій в`язниці в нелюдських умовах.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на сестру однієї з затриманих – Сабіну Руденко.

Як розповіла дівчина, її сестра – 23-річна Альбіна Мірзеханова, поїхала до Китаю вже втретє за останні два роки.

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"Вона знаходила в Україні компанії, які організовують поїздки. Але цього разу поїхала напряму, щоб уже в Китаї оформлятися через якусь місцеву компанію", - розповіла Сабіна.

Альбіна з іншими дівчатами прибула до Китаю ще 21 грудня 2017 року. Там вони скористалися послугами компанії Lights Midia для оформлення документів.

"Раніше, коли Альбіна літала до Китаю, то вона сама щомісяця їздила до Гонконгу, щоб продовжити робочу візу. А зараз ця компанія забрала у них паспорти і всім зробили візу. Сказали, що все добре, тому Альбіна нічого не підозрювала і кілька місяців спокійно працювала. Вона вже додому збиралася 25 квітня. Але 10 квітня їх затримала поліція", - розповіла сестра Альбіни.

За її словами, поліція вдерлася не до нічного клубу, де працювали дівчата, а до їхньої квартири, де вони всі разом жили. Усіх вісьмох дівчат доправили до відділку, де на п'ять хвилин видали телефони, щоб вони могли зателефонувати до родичів. З того моменту особистого зв’язку між сестрами не було.

Жінка звернулася до МЗС України та деякий час спілкувалася з менеджером китайської фірми Lights Midia, російськомовною Тетяною, яка відповідала за українських дівчат. Тетяна лише повідомила, що дівчат затримали через порушення візового законодавства. Як виявилося, їм зробили не робочу, а студентську чи бізнес-візу. Пізніше вона розповіла, що двох дівчат відпустили, і більше на зв'язок не виходила.

Ситуацією зайнявся консул України в Шанхаї Петро Головешко, який бачився з дівчатами 8 травня. Він підтвердив, що їх дійсно затримали через проблеми з візами, проте здивувався нелюдським умовам утримання. Українок вже місяць не випускають на свіже повітря з маленької камери, годують лише рисом і водою. Деякі з дівчат у такому пригніченому стані, що навіть не розмовляють.

"Дівчатам навіть гребінці не дають розчесати волосся. А вночі кожна не спить по дві години - вони чергують, дивляться, щоб дівчата ніхто нічого з собою не зробив, настільки важкий психологічний стан", - переповіла Сабіна.

У МЗС офіційно відповіли, що українок було затримано за порушення китайського законодавства у сфері працевлаштування іноземців.

"Ця справа лишається на контролі ДКС МЗС України, Генерального консульства України в Шанхаї, Посольства України в КНР та представництва МЗС України в Одесі", - йдеться у відповіді дипломатів на лист дівчини.

Проте Сабіна все одно бентежиться, адже, за китайськими законами, за таке порушення іноземців мають протримати під вартою місяць, а потім депортувати з неможливістю відвідувати країну протягом 5 років. Термін ув'язнення можуть подовжити ще на 30 днів у разі поганої поведінки. У четвер, 10 травня, збігає рівно місяць, як затримали дівчат, проте жодної інформації про їхню подальшу долю наразі немає.

Раніше повідомлялось, що китайська провінція Хайнань скасовує візовий режим для туристів з України та ще 58 країн.