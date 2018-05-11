Суд залишив у СІЗО фігуранта "справи 2 травня" - росіянина Мефьодова

Євген Мефьодов підозрюється у посяганні на територіальну цілісність України, у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу.

Суд на 2 місяці продовжив термін триманні в СІЗО підозрюваного у сепаратизмі громадянина Росії Євгена Мефьодова, який є фігурантом справи про масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Одеської області, відповідну ухвалу сьогодні, 10 травня, виніс Центральний районний суд Миколаєва.

Як пояснив представник прокуратури, матеріали стосовно Мефьодова були передані з Одеси до Миколаєва в квітні.

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Росіянина обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 294 (підготовка до масових заворушень) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2017 року Іллічівський міський суд визнав невинними 19 обвинувачених у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Того ж дня в Чорноморську двом виправданим судом фігурантам справи - українцю Сергію Долженкову, відомому як «Капітан Какао», і росіянину Мефьодову повідомили про підозру в сепаратизмі, їх затримали.

14 грудня суд скасував Мефьодову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з метою обміну на українського полоненого.

27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.

29 грудня Приморський райсуд Одеси продовжив термін перебування під вартою Мефьодову, якого повернули до Одеси зі Святогорська (Донецька обл.) як одного з 15-ти росіян, не наданих Україною до обміну.

У січні 2018 року в Одесі завершили розслідування стосовно Мефьодова та Долженкова. 2 січня прокуратура направила обвинувальний акт до Київського райсуду Одеси, але потім матеріали на Долженкова передали до Центрального районного суду Миколаєва.

2 квітня Апеляційний суд Одеської області розглянув подання Київського райсуду, який просив направити обвинувальний акт стосовно Мефьодова до Верховного суду для визначення територіальної підсудності. Підставою стало те, що найтяжчі з інкримінованих Мефьодову кримінальних злочинів були вчинені на території Миколаєва.