В Одесі суд відпустив фігуранта "справи 2 травня" Мефьодова для обміну на українського полоненого

В Одесі суд скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігуранту «справи 2 травня» росіянину Євгену Мефьодову з метою обміну на українського полоненого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, сьогодні, 14 грудня, фігуранту Приморським районним судом Одеси скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і застосовано заходи з охорони з метою подальшого обміну на українських військовополонених та інших осіб, що незаконно утримуються на території злочинних формувань.

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«Прокуратура Одеської області спільно з УСБУ та органами Національної поліції тримає це питання на контролі і вживає заходів, щоб якомога більше наших полонених могли повернутися додому», - акцентували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Іллічівський міський суд визнав невинними підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Того ж дня в Чорноморську двом виправданим судом фігурантам справи - українцю Сергію Долженкову і росіянину Євгену Мефьодову повідомили про підозру в сепаратизмі. Пізніше були висунуті додаткові підозри. Прокуратура Одеської області оскаржила виправдувальний вирок.

15 листопада Приморський районний суд Одеси продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці Мефьодову, якого підозрюють у сепаратизмі та організації масових заворушень.

За даними досудового слідства, він здійснював антидержавну, підривну і диверсійну діяльність, спрямовану на розпалювання національної ворожнечі, і здійснював інші протиправні дії протягом 2014 року.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждало близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

На лаві підсудних перебувало 19 фігурантів, 5 з яких утримувалися в СІЗО. Ще один фігурант, Владислав Ільницький, у серпні втік до Російської Федерації.